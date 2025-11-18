ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії
- ЗСУ успішно застосували ракети ATACMS для удару по військових об'єктах у Росії.
- Генштаб ЗСУ назвав атаку "знаковою подією" та зазначив, що застосування далекобійних засобів ураження триватиме.
Україна атакувала Росію американською зброєю. Так, ЗСУ успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об'єктах на території ворога.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Україна вдарила американськими ATACMS по Росії: що відомо про ці ракети
Що кажуть у Генштабі про атаку АTACMS на Росію?
У Генштабі назвали атаку АTACMS по Росії "знаковою подією", яка підкреслює "непохитну відданість" України своїй суверенності.
Незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою Батьківщину,
– написали там.
Військові також зауважили, що застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АTACMS, триватиме.
Інших деталей у Генштабі не розповіли.
Вибухи у Росії: останні новини
Вдень 18 листопада під атакою БпЛА був російський Воронеж. Російська "певео" нібито збила щонайменше 6 ракет. А уже увечері росЗМІ почали скаржитися на атаку безпілотників на Москву.
Цього ж дня українські дрони атакували дві теплові електростанції на окупованій частині Донеччини, а саме Зуївську ТЕС та Старобешівську ТЕС.
Окрім того, Сили оборони України завдали ударів по Сакській ТЕЦ у тимчасово окупованому Криму. Вона використовує природний газ і була модернізована в 2018 – 2020 роках.