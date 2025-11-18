Укр Рус
18 листопада, 18:23
ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії

Софія Рожик
Основні тези
  • ЗСУ успішно застосували ракети ATACMS для удару по військових об'єктах у Росії.
  • Генштаб ЗСУ назвав атаку "знаковою подією" та зазначив, що застосування далекобійних засобів ураження триватиме.

Україна атакувала Росію американською зброєю. Так, ЗСУ успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об'єктах на території ворога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що кажуть у Генштабі про атаку АTACMS на Росію?

У Генштабі назвали атаку АTACMS по Росії "знаковою подією", яка підкреслює "непохитну відданість" України своїй суверенності.

Незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою Батьківщину,
– написали там.

Військові також зауважили, що застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АTACMS, триватиме.

Інших деталей у Генштабі не розповіли.

