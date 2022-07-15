ЗСУ успішно відбили штурм Кодеми та Білогорівки: росіяни безславно відійшли геть

Українські військові продовжують гідно та мужньо боронити рідну землю. ЗСУ вдалось не лише успішно відбити штурм окупантами Кодеми та Білогорівки. Вони ще змусили ворога відступити, зазнавши поразки.

Про це свідчать дані, якими поділились у Генштабі. Їх відомство опублікувало зранку 15 липня.

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Окупанти зазнали втрат

Відразу ж зауважимо, що наші славні військові не просто зупинили штурм ворога поблизу Кодеми та Білогорівки. Вони ще й завдали ворогові значних втрат. Тож в окупантів не залишилось вибору. Їм довелось безславно відступити. Додамо, що намагались російські загарбники також захопити села Спірне та Вершину. Але й тут їм не вдалось геть нічого.



Карта бойових дій поблизу Кодеми / Скриншот liveuamap

Наголошуємо, що стратегія ворога незмінна. Спочатку він обстрілює наші позиції. А після цього намагається просуватись вперед. Так, під ворожий вогонь потрапили райони Новолуганського, Покровського, Веселої Долини, Берестового, Веселого, Майорська, а також Вершини. Поблизу Семигір'я, Берестового, а також території Вуглегірської ТЕС не минулось без авіаударів.

Нагадаємо, що нова ціль російських загарбників – захоплення території Донеччини. Тож окупанти зроблять все можливе для того, щоб вийти на адміністративні межі області. І невдовзі, переконані в Інституті з вивчення війни, робитимуть рішучі кроки для цього.

Ворог наступатиме на Слов'янськ і Бахмут

Дані, якими оперують аналітики, свідчать про те, що ворог не просто так брав так звану "оперативну паузу". Окупанти зробили все можливе для того, щоб відновити свої сили та перегрупувати війська. Тож тепер у них є можливість продовжити наступ. І він, переконані в Інституті з вивчення війни, буде рішучим.

Масштабний наступ невдовзі запланований уздовж лінії Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Але слід розуміти, що наразі немає даних про те, коли та де ворог збере всі свої сили задля просування вперед.

Водночас слід розуміти, що наші військові впродовж кількох місяців запеклих боїв на Луганщині теж не сиділи без діла. Вони укріплювали позиції на Донеччині та готувались до можливого наступу. Тож він не буде несподіванкою. А наявність озброєння від західних партнерів дозволить ефективніше та швидше знищувати ворога.

Ба більше, за допомогою HIMARS уже вдалось стерти з лиця землі низку ворожих складів з боєкомплектом. А це вкрай сильно б'є по логістиці ворога. Що змушує просування вперед робити повільнішим і млявішим.

До слова, нагадаємо, що там по втратах росіян у війні проти України. Вони не лише приголомшують, а й продовжують зростати з кожним днем.

ЗСУ ліквідували майже 38 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 37 870 російських бійців. Відразу ж обмовимось, що живої сили у ворога ще дуже багато, але кожен "двохсотий" окупант наближає нас до перемоги.

Крім того, у ворога скорочується кількість техніки. На брухт упродовж цих чотирьох місяців перетворили 1 667 танків, 3 852 бойових броньованих машин, 840 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 109 одиниць засобів ППО.

На балансі ворожої армії також на 219 літаків, 188 гелікоптерів, 681 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 крилатих ракет, 15 суден, 2 704 автомобілі й автоцистерни та 67 одиниць спецтехніки менше.

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