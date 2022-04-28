ЗСУ успішно відбивають ворожі атаки на низці напрямків

На Харківщині російські окупанти 28 квітня спробували наступати на напрямках Бражківки та Довгенького. Водночас жодного успіху загарбники не досягнули.

Генштаб ЗСУ повідомив, що, зазнавши втрат, окупанти відійшли. Окрім того, росіяни намагалися взяти під контроль основні об'єкти Великої Комишувахи. Там ворога теж чекала поразка.

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Генштаб також повідомив, що на Харківщині українські захисники та захисниці звільнили Кутузівку.

Яка ситуація на інших напрямках

На Курахівському напрямку росіяни спробували безрезультатно наступати у бік Солодкого та Новомихайлівки. На напрямку Донецьк – Запоріжжя росіяни провели марні спроби наступу у напрямку населених пунктів Нескучне та Времівка.

На Луганщині окупанти намагалися захопити Рубіжне. Однак зазнали втрат та відступили.

На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Іванівка та Заградівка,

– мовиться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЗСУ продовжують завдавати російським окупантам значних втрат.

Втрати Росії станом на 28 квітня

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 28 квітня відомо про 22 800 ліквідованих російських окупантів. Ці цифри не є остаточними. Інтенсивні бойові дії ускладнюють процес підрахунку знищених росіян.

Також Росія втратила:

понад 900 танків;

понад 2300 броньованих машин;

понад 180 літаків.

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