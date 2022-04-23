ЗСУ утримують "Азовсталь" і завдають удари по позиціях росіян на Луганщині

Відзначу, що ситуація в самому Маріуполі – дуже складна. Точаться бої навколо "Азовсталі" – це, власне, база полку "Азов". Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Наразі єдиним організованим районом опору ЗСУ залишається саме "Азовсталь". Територія навколо металургійного комплексу, на жаль, захоплена російськими окупантами. Більша частина морського порту Маріуполя так само контролюється загарбниками.

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Місто тримається

Також зауважу, що попри заяви про неможливість деблокади Маріуполя, є оцінка військових експертів. Останні наполягали на тому, що ЗСУ могли завдати удар на випередження поблизу Горлівки й Донецька з метою відволікання значних сил окупаційних військ і відповідно 1-го армійського корпусу так званої "ДНР".

Менше з тим, Маріуполь тримається і героїчно обороняється. Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації прикордонників і поліцейських на завод "Азовсталь".

Наразі противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.

Чому Росії так конче необхідно захопити Маріуполь?

По-перше, це сам глибоководний порт. На відміну від російського Таганрогу, він може приймати судна зі значно більшою осадкою. По-друге, Маріуполь дає можливість створення так званого сухопутного коридору з ОРДЛО до анексованого Криму.

І головне, Маріуполь – це шлях до флангового охоплення угрупування ЗСУ, яке наразі веде важкі оборонні бої в зоні ООС.

Тому Росія намагається будь-що взяти під контроль це стратегічне українське місто.

Про Маріуполь не забули

Натомість Україна готується деблокувати Маріуполь на Донеччині військовим шляхом, але для цього потрібна допомога від міжнародних партнерів у вигляді озброєння. Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський у четвер, 21 квітня.

У Маріуполі залишаються мирні жителі, але Росія продовжує блокувати спроби їх евакуювати, а також відмовилася від обміну поранених на поранених.

Разом з тим, зверну увагу на розбіжності в оцінках перебігу військової кампанії на сході України.

Йдеться про заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича. На другий день від початку повномасштабної битви за Донбас, Арестович заявив, що не все так страшно, як здається. "У Мар’їнці просунулися в сірій зоні й гордо оголосили про взяття Мар’їнки. Їм навішали і вони відійшли назад", – розповів Арестович.

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У той самий час Генштаб ЗСУ заявляє про те, що Збройним силам України в ході вдалого контрнаступу вдалося відновити контроль над Мар’їнкою, внаслідок чого ЗС Росії зазнали втрат і були змушені відступити з населеного пункту. "На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат і відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", — йшлося у вечірньому зведенні.

Менше з тим, хотів би запевнити українців, що ЗСУ дають гідну відсіч російським загарбникам. За минулу добу вдалося відбити вісім атак ворога, знищено дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

Привіт "вагнерівцям"

Днями, за оцінками очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая, з району боїв поблизу Попасної вивезено у тилові райони окупованої Луганщини приблизно до 130 поранених бойовиків.

Із чим це пов’язано? Напередодні ГІ "Права Справа" передала ЗСУ і розвідтовариству України місця базування членів так званої ПВК "Вагнер" і російських військових. По цих точках був завданий артилерійський удар. І відповідно маємо чисельні втрати серед окупантів.

Російські воєнні злочинці на Луганщині / РосЗМІ

Крім того, нещодавно з’явилась інформація про те, що на Донбас приїхав особисто "кухар Путіна" Євгеній Пригожин. Повідомлялося, що він начебто перебуває на території так званої "ДНР". Цю інформацію оприлюднив депутат Держдуми Росії Мілонов.

"Правій Справі" вдалося встановити справжнє місце його перебування – місто Первомайськ на окупованій Луганщині. Ба більше, встановлена локація фотозйомки Мілонова й Пригожина – первомайська школа №2. Навпроти неї розташоване колишнє ПТУ №39 – нині це база дислокації ПВК "Вагнер". Ці координати своєчасно передані ЗСУ, й по ній завдано вогневого удару. Втрати "вагнерівців" склали до 50 осіб убитими.

Візит Пригожина пов’язаний саме з цим інцидентом. А не з балачками про те, що він буцімто приїхав інспектувати й давати вказівки щодо захоплення українських міст. Цей факт ще раз свідчить про те, що український рух спротиву працює плідно й ефективно попри на доволі складну ситуацію на окупованих територіях.

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