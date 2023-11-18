Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра: скільки російських атак відбили

Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Водночас наші військові надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби було 67 бойових зіткнень. Вороги атакували житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру, а також поранили мирних мешканців.

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Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Яка ситуація на лівому березі Дніпра

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога,

– заявили військові.

Вони пояснили, що наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

Ба більше, на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окрім того, наші військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а також завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Військові пояснили, що російські загарбники вели марні штурмові дії:

на Лиманському напрямку – північніше Серебрянки Донецької області;

на Авдіївському напрямку – біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Сили оборони відбили 23 атаки;

на Мар’їнському напрямку – в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 21 атаку;

на Шахтарському напрямку – південніше Водяного Донецької області;

на Запорізькому напрямку – неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Там ЗСУ відбили 3 атаки.

Водночас окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, проте ЗСУ стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат.

Окрім того, наші військові на Бахмутському напрямку:

відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області;

завдають ворогу втрат у живій силі та техніці;

закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ успішно атакували росіян на фронті

Протягом доби наша авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділи ракетних військ уразили:

3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

6 артилерійських засобів,

засіб протиповітряної оборони,

пункт управління,

склад боєприпасів противника.

До речі, за минулу добу ЗСУ ліквідували 620 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 317 380 ворогів. Детальніше про втрати ворога читайте за посиланням.