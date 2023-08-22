ЗСУ увійшли в Роботине, – Міноборони

Українські військові зайшли в Роботине, що в Запорізькій області. Водночас росіяни продовжують обстрілювати Роботине.

У Міноборони розповіли, що воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі". Повідомляється, що наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.

Дивіться також ЗСУ звільнили Урожайне, просування під Бахмутом відновилося: зміни карти фронту за тиждень

Українські бійці організували евакуацію мирних мешканців

"У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", – додала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



Бійці 47 бригади зайшли в Роботине / Фото 47 бригади



Українські бійці евакуювали людей з Роботиного / Фото 47 бригади

Боєць легіону "Свобода" Костянтин Денисов розповів в ефірі "Радіо Свобода", що частину Роботиного контролюють українські війська. Також, за його словами, є сіра зона та низка позицій, де поки що тримаються російські окупанти.

Денисов зазначив, що росіянам рідко вдаються успішні контратаки. Він пояснив, що окупанти тримаються у Роботиному, тому що росіяни хочуть втримати Токмак і Пологи.

Військовий додав, що росіяни готуються до так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Тому росіяни хочуть втримати окуповані території, щоб забезпечити "легітимність" так званих "виборів".

Українські бійці прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів

Воїни 47 окремої механізованої бригади показали, як евакуювали цивільних з Роботиного, що на Мелітопольському напрямку. Українські бійці зазначили, що після двох місяців боїв прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів.

Роботине було під окупацією росіян півтора року. Українські військові після евакуації дали можливість цивільним подзвонити рідним.

Українські бійці врятували цивільних з Роботиного: дивіться відео

Просування ЗСУ у районі Роботиного: подробиці