ЗСУ вчилися мінувати узбережжя біля Криму, щоб стримати ворога: відео

Українські військові на межі окупованого Криму тренувались облаштовувати мінно-вибухові загородження. Це допоможе протидіяти висадці морського десанту противника з кораблів та знищити його.
Протистояти морському десанту агресора тренувались військовослужбовці інженерно-саперних підрозділів, артилерії та авіації.
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Як відбувались тренування на межі окупованого Криму
На березі Чорного та Азовського морів військові тренувались облаштовувати мінно-вибухові загородження.
Рубежі мінування мають значно ускладнити просування противника в глибину оборони наших військ,
– зазначив командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
ЗСУ провели навчання на межі окупованого Криму / Фото АрміяInform
Генерал-лейтенант каже, що підготовлена система інженерних загороджень плаваючими транспортерами разом з вогневим ураженням скує дії противника та призведе до значних втрат.
Військовослужбовці тренувались протидіяти морському десанту: відео ЗСУ
Під час навчань:
- мінометні розрахунки здійснили марш, розгортання та підготовку вихідних даних для стрільби задля артилерійської підтримки інженерно-саперних підрозділів;
- воїни-вертолітники відпрацювали вправи зі знищення цілей умовного противника у польоті на малих висотах.
"Постійне тренування гарантують своєчасне обмеження мобільності сил противника у разі спроби здійснення збройної агресії", – зазначив Сергій Наєв.
ЗСУ провели навчання на межі окупованого Криму / Фото АрміяInform