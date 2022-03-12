ЗСУ вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової техніки окупантів

Українські захисники тисячами ліквідовують російських загарбників. Водночас ЗСУ знищують військову техніку ворога.

Відтак, сили оборони оперативного командування "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівської області від окупантів.

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Українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника. Частина москальської орди знищена, частина здалася в полон,

– зазначили у ЗСУ.

Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи та тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах. Поблизу Чернігова розбили підрозділи загарбників, які завдавали ракетних ударів по місту.

ЗСУ знищили значну кількість техніки окупантів / Фото Оперативного командування "Північ"