З'явилися кадри наслідків удару ЗСУ по базі вагнерівців у Попасній

Ввечері 14 серпня ЗСУ успішно ліквідували базу найманців ПВК "Вагнер" у Попасній, що в Луганській області. Наразі невідомо, скільки саме окупантів загинуло, однак у мережі вже з'явилися кадри з місця удару.

З оприлюднених кадрів, які поширюють українські телеграм-канали, видно, що будівля повністю зруйнована.

Важливо Мінус заступники пригожина та 100 вагнерівців-керівників, – Гайдай про вибухи у Попасній

Певно, під завалами залишилося багато вагнерівців. Постраждав не лише особовий склад, а й забезпечення окупантів.

Що відомо про вибух у Попасній

Журналіст та блогер Денис Казанський повідомляв, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців. До речі, їх окупанти набирали у в'язницях. Цікаво, що розсекретив розташування бази російський "воєнкор", який викликав у мережу світлину з підписом про те, що вагнерівці зустріли його як рідного.

Деталі про вибухи в Попасній також розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Поки що деталі не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це для нас вже не буде новиною,

– потішив Гайдай.

Водночас "кухаря" владіміра путіна євгєнія прігножина там, швидше за все, не було. Але під удар потрапили його заступники.

Вибух у Попасній / Фото з телеграм-каналу "Политика Страны"

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Втрати росіян на війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

43 750 військових;

1 827 танків;

4 141 бойову броньовану машину;

985 артилерійських систем;

261 реактивну систему залпового вогню;

136 засобів ППО;

233 літаки;

195 гелікоптерів;

787 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

187 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3 044 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

92 одиниці спеціальної техніки.

Як минула доба на Луганщині

За даними Гайдая, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні 3 населених пункти. Також ворог випустив 7 ракет. Упродовж ночі:

7 разів працювала ствольна артилерія ворога,

4 рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню,

шість – з мінометів,

здійснені 4 танкових наступи.

Водночас 14 серпня 8 ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.

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