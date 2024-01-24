Жирний хрест на потенціалі залізниці: ЗСУ вдарили по базі окупантів у Гранітному
Джерело:Маріуполь. Спротив
На окупованих територіях росіянам не дають спокою. Зокрема, на Донеччині прилетіло по залізниці.
Рух опору повідомив про удар по росіянах у селищі Гранітне. Було уражено інженерні підрозділи окупантів, тож ворог не зможе використовувати інженерний міст.
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Там була техніка
У росіян не залишилось жодних надій на використання цього мосту. Також було знищено 5 одиниць інженерної техніки.
Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік,
– мовиться в повідомленні.
Спротив зазначив, що було б непогано накликати "кару небесну" на інший міст. Тоді ворог не міг би використовувати й автомобільний шлях для забезпечення логістики.
Рух опору на окупованих територіях: останні новини
- Партизани руху "Атеш" зафіксували нове переміщення зброї росіян в анексованому Севастополі у Криму. Мовиться про комплекси "Бастіон-П", які є носіями надзвукових ракет "Онікс". Саме цією зброєю окупанти вражають південні області нашої держави. Представники руху також дізналися, що установки належать 15 окремій береговій ракетній бригаді росіян у Севастополі.
- Також агенти цього руху зафіксували підготовку російської армії до боїв у Євпаторії, що в окупованому Криму. Окупанти зводять фортифікаційні споруди, наприклад, вогневі точки та секретні позиції. Окрім цього, місцями загарбники встановлюють так звані "зуби дракона". Напруга на полі бою останнім часом лише зросла, тому будівництво оборонних рубежів стало наслідком цього.
- На вулиці Гоголя в окупованому Мелітополі сили опору 14 січня підірвали окупантів. Українські партизани знищили автомобіль із ворогами. Разом із російським УАЗом "Patriot" пошкоджень зазнали четверо окупантів.