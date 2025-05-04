Нищівний удар по командному пункту росіян під Бахмутом: як може змінити ситуацію на фронті

Повітряні Сили ЗСУ днями уразили російський командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії в районі Бахмута в Донецькій області. Як наслідок – значно знизилась спроможність російських військ здійснювати управління на Покровському напрямку.

Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу зазначив, що Бахмут – це вже більше Костянтинівський напрямок, аніж Покровський.

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Яка чисельність дивізії та де вона зосереджувалась?

В районі Бахмута розташовувався штаб 6-ї мотострілецької дивізії, яка, зі слів військового експерта, в основному залучена була на Часовому Яру, Торецьку. Там росіяни намагаються взяти Костянтинівку в умовні клешні.

Вони намагаються тиснути зі сходу і з півдня. Дивізія налічує трохи більше ніж 10 тисяч осіб, тому для України дуже важливим є знищення російських командних штабів. Це дасть змогу купірувати певні наступальні дії, поки штаб не відновить свою роботу,

– пояснив Світан.

Зазначимо, що російські окупанти на Донеччині вдаються до нової тактики, застосовуючи на фронті колони мотоциклів та наземні дрони. Державна прикордонна служба України оприлюднила відео протидії ворогу, повідомивши, що вдалося спалити два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та групу мотоциклістів.