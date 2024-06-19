Україна завдала ударів по російських нафтобазах ракетами "Нептун": в ISW оцінили наслідки атаки

Сили оборони України вночі з 17 на 18 червня завдали ударів по російських нафтобазах. Відомо, що удари було завдано модифікованими ракетами "Нептун".

Інститут вивчення війни повідомляє, що США забороняють використовувати надані ними протиракетні комплекси ATACMS по території Росії. Саме це змусило Україну модифікувати свої ракети.

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Як в ISW оцінили наслідки атаки по нафтобазах в Росії ракетами "Нептун"

У ніч із 17 на 18 червня Сили оборони України завдали ударів по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами вітчизняного виробництва "Нептун".

Як повідомляє Інститут вивчення війни, ці об'єкти розташовані в радіусі дії американських протиракетних комплексів ATACMS, але США забороняють використовувати їх по території держави-агресора.

Аналітики повідомили, що Україна модифікувала ракети "Нептун" для ураження наземних цілей, зокрема для удару по нафтовому терміналу ТОВ "Югнефтехімтранзит" у портовому місті Чушка Краснодарського краю.

Російське міноборони не підтвердило удар, але заявило про перехоплення української ракети "Нептун". Крім того, українські ЗМІ повідомили про атаку дронів СБУ на нафтові термінали "Азовська" та "Азовнафтопродукт" в Азові Ростовської області, де пожежі не можуть загасити вже другу добу.

За даними українських медіа, нафтобази мають 22 паливні цистерни, через них проходить до 60 тонн нафтопродуктів на місяць, а резервуари можуть одночасно вміщувати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.

"ISW продовжує оцінювати, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по законних військових цілях у тилу Росії за допомогою наданої ними зброї. Постійні заборони США на використання українськими силами наданої їм зброї не завадять Україні бити по Росії", – заявили аналітики.