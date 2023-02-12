ЗСУ знищили човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра
Збройні Сили України минулої доби вдарили по двох човнах окупантів. Саме їх ворог готував для маневрування ДРГ у дельті Дніпра.
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, наші захисники минулої доби виконали понад 60 вогневих завдань у відповідь на обстріли окупантами населених пунктів.
Важливо Ворог готував ДРГ, а українські захисники знищили їхні плавзасоби, – Гуменюк
Окупанти готували ДРГ у дельті Дніпра
Як розповіла Гуменюк, українські захисники влучили у пункти збереження боєприпасів росіян у Каховці, пально-мастильних матеріалів в Олешках. Також є влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога – понад 5 одиниць і 3 одиниці автомобільної техніки.
Також уражено 2 човни, які ворог продовжує готувати для маневрування ДРГ у дельті Дніпра,
– зазначила речниця ОК "Південь".
За словами Гуменюк, зараз окупанти переважно займаються імітацією активної діяльності, а також продовжують цинічно обстрілювати мирне населення.
Диверсанти намагаються перетнути кордон
- Вранці 20 січня російські диверсанти намагались перетнути кордон з боку Сумської області. На щастя, їм це не вдалося.
- Так, група з 6 осіб намагалась рухатися з території Росії до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь і, як наслідок, ворог втік.
- Окрім цього, російська ДРГ намагалася висадитися на один з так званих Потьомкінських островів на Дніпрі. Однак у підсумку наші захисники вразили ворожий катер.