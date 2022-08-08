Вороги відчули, що таке смерть, – мер Мелітополя про удари по військових базах росіян

У ніч на 8 серпня HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч перебували у тимчасових казармах, отримали квитки на концерт кобзона.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розкрив деталі надрезультативного удару українських оборонців. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

Увага Удар ЗСУ по окупантах в Мелітополі: у мережі показали, як радіють місцеві жителі

За його словами, в російських пропагандистських пабліках уже звинувачують українську владу, мовляв, вони нібито припинили електропостачання в деякі райони Мелітополя (хоча це росіяни повністю захопили підприємство обленерго).

Тож насправді трапилось наступне: сьогодні вночі українські оборонці завдали ударів по деяких військових базах росіян у місті.

Мовиться про дві промзони, на території яких росіяни накопичували свої боєприпаси, особовий склад та важке озброєння,

– уточнив мер.

Тож зараз для мешканців Мелітополя – свято, додав він.

"Тому що вороги сьогодні відчули, що таке смерть. І не один-два, а десятки з них", – наголосив Федоров.

Також слід зазначити, що завдяки тому, що свою дію припинили ще декілька військових баз, то деокупація Мелітополя стала на крок ближчою.

Атака ЗСУ по окупантах у Мелітополі: що відомо

Потужні звуки вибухів пролунали у місті після опівночі 8 серпня. Українські бійці вдарили по пунктах тимчасової дислокації окупантів на промислових майданчиках Мелітополя з HIMARS. Військо противника зазнало серйозних втрат.

Згодом інформацію про атаку по окупантах підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. За попередніми даними, наші захисники ліквідували сотню російських окупантів, які перебували у тимчасово облаштованих казармах. Крім того, військо противника зазнало серйозних втрат у техніці.

Дивіться більше – деталі про удар ЗСУ по росіянах в Мелітополі: відео