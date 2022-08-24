ЗСУ вдарили по живій силі та озброєнню росіян на Півдні, знищено й ворожий склад боєприпасів

24 серпня 2022 , 02:37
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Джерело:

ОК "Південь"

Збройні Сили України на Півдні знищили ворожий склад боєприпасів. Також вдалось ліквідувати понад десять окупантів та декілька одиниць ворожої техніки.

Відповідну інформацію повідомили про 23 серпня командування "Півдня". Також там пояснили, що точні втрати ворога ще дорозвідуються. 

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росіяни знову втратили склад, техніку та особовий склад на Півдні

Оперативне командування "Південь" повідомило, завдяки роботі ракетно-артилерійських підрозділів та 3 гелікоптерним ударам по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному російські окупанти втратили:

  • 13 одиниць особового складу;
  • самохідну гаубицю "Мста-С";
  • а також 3 одиниці автомобільної техніки;
  • та склад боєприпасів у Нововоскресенському. 

У Чорному морі менше сил ворога 

Командування повідомило, що ворог зменшив корабельне угруповання ворожого флоту до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.

Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр",
– повідомило командування.

Також в ОК "Південь" пригадали, що ці ракети готові вдарити ракетами по всій території України.

Окупанти завдали 10 авіаційних ударів

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 23 серпня ситуація в регіоні була стабільно напружена, але її контролювали сили оборони.

Ворог продовжує вести бойові дії по займаному рубежу оборони. Не має змін у складі та положенні підрозділів. В тактиці дій надає перевагу дистанційній протидії,
– розповіли в ОК "Південь".  

Там також пригадали, що протягом бойового дня по наших позиціях росіяни 10 разів завдали авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. На щастя, серед ЗСУ втрат не було.

Ситуація на Півдні: останні новини

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Автор: Діана Квасневська