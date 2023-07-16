ЗСУ вдосконалюють стратегію літнього контрнаступу, – в ISW проаналізували ситуацію

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що українські військові скоригували стратегію контрнаступу. Це зробили для того, щоб мінімізувати втрати та продовжити уражати російські сили.

Аналітики пояснили, що змінився вектор наступу. Раніше видання NYT написало, що українські герої змінили свою тактику на полі бою. Саме це й підтверджують аналітики ISW.

Дивіться також Далекобійні ракети, тисяча мікродронів і ППО: яку зброю отримає Україна після саміту НАТО

Що відомо про зміну стратегії літнього контрнаступу ЗСУ

Аналітики ISW процитували газету The New York Times, яка з посиланням на неназваних американських та європейських чиновників повідомила, що "російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, яке Захід надав Україні".

NYT повідомила, що офіційні особи заявили, що рівень втрат знизився до 10% протягом наступних тижнів завдяки зміні української стратегії. Українські військові змінили тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіуса дії замість широкомасштабних штурмів,

– заявили в ISW.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що це відповідає заяві українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного від 14 липня. Він говорив, що посилення українського непрямого вогню може як притиснути російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати.

До речі, в ISW 4 липня писали, що за їхньою оцінкою, ймовірно, українські сили зосереджуються на створенні асиметричного градієнта втрат, зберігаючи українську живу силу:

ціною повільнішої деокупації територій;

поступово виснажуючи російську живу силу і техніку.

"Українські військові, ймовірно, вдосконалювали свою контрнаступальну стратегію протягом декількох тижнів. Більш масштабні наслідки цих коригувань тільки зараз стають зрозумілими для деяких спостерігачів", – пояснили аналітики американського Інституту вивчення війни.

За їхніми даними, ймовірно, Україна продовжить коригувати свою стратегію та її реалізацію протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу.

Контрнаступ ЗСУ: коротко