Атак більше, ніж біля Авдіївки: ЗСУ ведуть бої із росіянами на околицях Новомихайлівки
Джерело:LIGA.net
Сили оборони України ведуть бої з росіянами на східних околицях селища Новомихайлівка Донецької області.
Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, кількість ворожих атак на цьому напрямку часто більша, ніж біля Авдіївки.
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Він наголосив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях селища. Окупанти тривалий час застосовують тактику малих штурмових груп для захоплення Новомихайлівки.
Також ворог завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів та застосовує FPV-дрони. При цьому українські військові продовжують стримувати окупаційну армію.
Ситуація біля Новомихайлівки динамічна / Скриншот мапи DeepState
Що цьому передувало
Раніше аналітики DeepState повідомили, що росіяни посилили тиск на Новомихайлівку і продовжують закріплюватись у селищі.
Раніше Лиховій заявляв, що на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, проте росіяни мають "локальні успіхи".
Ситуація біля Авдіївки: головне
- Під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.
- Упродовж останніх днів військові фіксують найбільше атак саме на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки).
- Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.