ЗСУ ведуть бої за Соледар, питання буде вирішене в найближчі години, – військовий експерт

Наразі у Соледарі тривають запеклі бої. Проте героїчні ЗСУ утримують місто.

Одразу було зрозуміло, що "різдвяне перемир'я", яке оголошували росіяни, це прикриття для якоїсь операції. Вони робили це з 2014 року. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.

До теми Хто безперервно нищить російських окупантів у Соледарі

Як зауважує військовий експерт, будь-яке перемир'я окупанти використовували для перекидання чи прихованого перекидання військ, для виконання оборонних заходів, для підготовки до когось наступу. Нічого нового вони не придумали.

"Під прикриттям так званого "різдвяного перемир'я" вони переформатували певні частини, провели перекидання частин "Вагнер". Здебільшого з-під Бахмута вони майже всі рушили у бік Соледара. На їхнє місце зайшли лінійні частини повітряно-десантних військ Росії, які продовжили тиск на Бахмут", – каже Світан.

Ворог кинув на Соледар найбоєздатніших / У Росії серйозні проблеми / Нова техніка для ЗСУ: дивіться відео

Що відбувається у Соледарі

Полковник ЗСУ у запасі повідомив, що останніми днями бійці ПВК "Вагнер" зосередилися спочатку на оточенні Соледара. Та досягти бажаного їм не вдалося.

Сіверське та Бахмутське угруповання вдарили у фланги і в принципі стримали це кільце, яким вони хотіли оточити Соледар. Тому розпочалися бої за сам Соледар. Вони фактично пройшли до центру міста, але були вибиті. Протягом останніх 2 – 3 днів ведуться бої вже у самому Соледарі,

– зазначив військовий експерт.

Світан наголошує, що росіяни підтягнули так звані кондові частини – не "чмобіків" та "зеків", а професіоналів. Їх кинули на зачистку вже самого міста.

Наші частини підтягуються. Буквально зараз точаться дуже важкі бої в місті. Ми його тримаємо. Гадаю, наші командири вирішать питання,

– переконаний полковник.

Ба більше, на виконання певних дій виїхав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський, відповідальний за цей напрямок. Як зауважує Світан, воєначальник уже кілька днів там працює.

Я думаю, що питання про купірування руху російських військ та знищення кондових частин ПВК "Вагнер" буде вирішено. Ми маємо певну кількість резервів, які не були використані і в Херсонському напрямку, і в Запорізькому напрямку,

– запевняє військовий експерт.

Крім того, додає він, є певні свіжі частини, які зараз підтягуватимуться до Соледара. За словами військового експерта, тієї кількості військ, що зосереджена в районі Бахмута та Сіверська, цілком достатньою для утримання загальної лінії фронту.

"Вважаю, що питання буде вирішено найближчим часом. Принаймні до ранку точно", – переконаний Роман Світан.

Наступ росіян на Соледар: коротко