ЗСУ вгатили по позиціях росіян на Донбасі: знищено "Гіацинт-С" та чимало окупантів
Джерело:Військово-морські сили ЗСУ
Українські морські піхотинці завдали росіянам втрат на Донецькому напрямку. Вони влучили у скупчення ворога й техніку.
Серйозних втрат морські піхотинці завдали ворогу 20 серпня. Артилерійські підрозділи влучили прямісінько в особовий склад й техніку російської армії.
До теми Прилетіла відплата: ЗСУ знищили частину техніки, якою ворог обстрілював Нікополь і Марганець
Нашим військовим вдалося знищити:
- 2 танки,
- бойову машину піхоти,
- автомобіль з боєкомплектом,
- самохідну гаубицю Гіацинт-С.
12 загарбників повністю ліквідували або поранили.
Зауважимо, що остаточні втрати ворога ще встановлюють.
Що відомо про втрати росіян в Україні
Українські захисники відправили на "концерт Кобзона" вже 45 200 російських окупантів. Загалом росіяни втратили в Україні:
- 1912 танків,
- 4224 бойові броньовані машини,
- 1028 артилерійських систем,
- 266 реактивних систем залпового вогню,
- 141 засіб ППО,
- 234 літаки,
- 197 гелікоптерів,
- 806 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,
- 190 крилатих ракет,
- 15 кораблів та катерів,
- 3143 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Читайте також У росії десантники масово відмовляються їхати на війну в Україну, – розвідка
Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 300 путінських солдатів, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 дрони тощо. Найбільше військових і техніки ворог позбувся на Донецькому та Миколаївському напрямках.
Це може вас зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео