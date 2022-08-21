ЗСУ вгатили по позиціях росіян на Донбасі: знищено "Гіацинт-С" та чимало окупантів

21 серпня 2022 , 13:02
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Джерело:

Військово-морські сили ЗСУ

Українські морські піхотинці завдали росіянам втрат на Донецькому напрямку. Вони влучили у скупчення ворога й техніку.

Серйозних втрат морські піхотинці завдали ворогу 20 серпня. Артилерійські підрозділи влучили прямісінько в особовий склад й техніку російської армії.

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Нашим військовим вдалося знищити:

  • 2 танки,
  • бойову машину піхоти,
  • автомобіль з боєкомплектом,
  • самохідну гаубицю Гіацинт-С.

12 загарбників повністю ліквідували або поранили.

Зауважимо, що остаточні втрати ворога ще встановлюють.

Що відомо про втрати росіян в Україні

Українські захисники відправили на "концерт Кобзона" вже 45 200 російських окупантів. Загалом росіяни втратили в Україні:

  • 1912 танків,
  • 4224 бойові броньовані машини,
  • 1028 артилерійських систем,
  • 266 реактивних систем залпового вогню,
  • 141 засіб ППО,
  • 234 літаки,
  • 197 гелікоптерів,
  • 806 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,
  • 190 крилатих ракет,
  • 15 кораблів та катерів,
  • 3143 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

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Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 300 путінських солдатів, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 дрони тощо. Найбільше військових і техніки ворог позбувся на Донецькому та Миколаївському напрямках.

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Автор: Софія Мінджоса