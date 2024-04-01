ЗСУ, схоже, відбили атаку механізованого батальйону під Авдіївкою: в ISW пояснили, що це значить

Українські війська поблизу Тоненького Донецької області 30 березня, імовірно, відбили механізовану атаку російських окупантів чисельністю в батальйон. В Інституті вивчення війни пояснили, про що це може свідчити.

Інститут вивчення війни зазначив про це у своєму звіті за 31 березня.

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Що розповіли в ISW

Інститут вивчення війни посилається на повідомлення українського військового, відповідно до якого 30 березня російські війська, у тому числі підрозділи 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія Центрального військового округу), кинули 36 танків і 12 БМП у механізований штурм біля Тоненького.

Так, в ISW зазначили, що геолокаційні зображення за 31 березня показують велику кількість знищеної та пошкодженої російської бронетехніки та танків уздовж дороги на північний захід від Тоненького (на захід від Авдіївки).

Також аналітики повідомили, що український захисник заявив, що під час штурму Сили оборони знищили 12 російських танків і 8 БМП, і зазначив, що удар не зміг прорвати українську лінію оборони.

За даними ISW, це перша механізована атака чисельністю в батальйон з моменту початку російським окупаційним військом кампанії із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Крім цього, за словами експертів, це перше повідомлення про участь будь-яких підрозділів 90-ї танкової дивізії у штурмах після захоплення Росією Авдіївки. Згідно з оцінками Інституту, елементи 90-ї танкової дивізії разом з іншими російськими частинами та з'єднаннями, ймовірно, представляють значний незадіяний оперативний резерв, який російське командування може кинути у наступ на захід від Авдіївки.

Також невдача атаки 30 березня біля Тоненького, на думку аналітиків, свідчить про те, що елементи зазначеного резерву можуть бути надто деградованими або з інших причин нездатними очолити подальше просування Росії на захід протягом короткого терміну.

В Інституті вивчення війни також вважають, що це може свідчити про здатність України захищатися від майбутнього широкомасштабного наступу російських окупаційних військ.

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