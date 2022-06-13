ЗСУ відбили наступ у двох напрямках Бахмутського району: окупанти відновили наступ біля Золотого

Українські військові відбили наступ росіян у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступ у районі Золотого.

Водночас російські окупанти закріплюються на лінії Роти – Миронівка. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 13 червня.

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ЗСУ відбили ворожу атаку на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте,

– мовиться в повідомленні.

Для покращення тактичного положення російські загарбники штурмували напрямок Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське, але безрезультатно. Також росіяни проводили повітряну розвідку за допомогою БпЛА у районі Покровського.

Ситуація на напрямках за даними Генштабу

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції ЗСУ біля Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку підрозділи ворога штурмували в напрямку Тернова – Ізбицьке. Вони мали частковий успіх та закріпився на його північній околиці. Ворог здійснив дистанційне мінування Петрівки, району східніше Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

На Слов'янському напрямку загарбники штурмували Долину та Богородичне, успіху не мали.

На Донецькому напрямку ворог наступає на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокує шляхи логістичного постачання з Бахмута. Він витіснив наші підрозділи з центру Сєвєродонецька, бойові дії тривають. У напрямку Кремінної та Старобільська перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану та артилерійські системи.

На Лиманському напрямку активних боїв не було. Ворог продовжував обстрілювати позицій ЗСУ біля Маяків, Слов'янська, Серебрянки та Сіверська.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару по позиціях ЗСУ в районі Красногорівки та Курахового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали лінію зіткнення та перекидали резерви на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону.

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