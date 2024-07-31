ЗСУ розгромили окупантів під Кураховим: потужне відео
79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила штурм росіян під Кураховим. Це уже другий масштабний розгром за тиждень.
Під час штурму російські війська застосували майже 70 одиниць техніки, більшість з яких була знищена ЗСУ. Бійці бригади показали потужне відео оборони Курахівського напрямку.
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Окупанти в паніці втікали з поля бою
Попри значну кількість застосованої техніки, українським воїнам вдалося стримати російських загарбників.
За підрахунками бригади, у той день для штурму росіяни застосували:
- 10 танків;
- 47 бойових броньованих машин із піхотою;
- 10 мотоциклів;
- 1 багі.
Українським захисникам вдалося вразити 12 ББМ, 8 танків, 9 мотоциклів та багі. Також вони ліквідували 36 окупантів, ще 32 – поранили.
На цих кадрах — блискуча бойова робота наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, нашої героїчної піхоти,
– написали бійці.
Вони розповіли, що росіяни в паніці втікали з поля бою. "Ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в "сво"", – додали у бригаді.
ЗСУ відбили штурм на Курахівському напрямку: дивіться відео