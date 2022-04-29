ЗСУ відбили спробу ворога взяти штурмом населений пункт на межі Херсонщини та Дніпропетровщини
Джерело:фейсбук Миколи Лукашука
Протягом 28 квітня українські захисники успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка. Це село розташоване на межі Херсонщини та Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у фейсбуці.
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Лукашук підкреслив, що українські захисники – найкращі.
Протягом дня ЗСУ успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка, що на межі Херсонщини та Дніпропетровщини. Наші захисники – найкращі. Говорив це раніше і говоритиму завжди,
– сказав голова Дніпропетровської ОВА.
Він додав, що станом на цю хвилину окупантів в області немає.
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- Росія продовжує ракетні обстріли українських міст. З ними активно боряться українські бійці протиповітряної оборони. Одну з ворожих ракет росіян 27 квітня вдалося збити на Дніпропетровщині.
- А 23 квітня окупанти поцілили ракетою у Дніпровський район. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
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