ЗСУ відбили спробу ворога взяти штурмом населений пункт на межі Херсонщини та Дніпропетровщини

29 квітня 2022 , 00:00
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Джерело:

фейсбук Миколи Лукашука

Протягом 28 квітня українські захисники успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка. Це село розташоване на межі Херсонщини та Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у фейсбуці.

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Лукашук підкреслив, що українські захисники – найкращі.

Протягом дня ЗСУ успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка, що на межі Херсонщини та Дніпропетровщини. Наші захисники – найкращі. Говорив це раніше і говоритиму завжди,
– сказав голова Дніпропетровської ОВА. 

Він додав, що станом на цю хвилину окупантів в області немає.

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Автор: Альона Захарова