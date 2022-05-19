ЗСУ відбили усі атаки росіян на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках

На Донеччині ніч 19 травня минула відносно спокійно. Проте ворог намагався прорвати оборону.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він розповів, що рашисти атакували на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках.

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"Атаки відбили. Тримаємо свої позиції. Збройні Сили України воюють мужньо й вміло. Противник відійшов на свої попередні позиції з втратами", – сказав очільник ОВА.

Він зазначив, що населені пункти Донеччини постійно потерпають від ракетних обстрілів та авіаударів.

Люди не поспішають евакуюватися

Наразі у Бахмуті залишаються понад 20 тисяч мешканців. Проте вони не поспішають евакуюватися. Кириленко зазначив, що люди не розуміють, як житимуть поза домом і чи матимуть виплати для свого забезпечення.

Хоча я точно знаю, що з перших днів евакуації є системна роз'яснювальна робота. Проте коли починаються обстріли, то люди мають план звинувачувати всіх, що почались обстріли. Тоді вже ми їх евакуюємо, але це відбувається набагато складніше, з небезпекою для життя та здоров'я,

– заявив Кириленко.

Не можна зволікати

За словами очільника ОВА, у містах, де йдуть запеклі бої, люди виїжджають у більшій кількості. Керівництво області організовує маршрути й розповідає, як діяти людям.

"Гаяти часу не потрібно, оскільки нам тут буде спокійніше у частині концентрації зусиль у боротьбі з ворогом", – наголосив Кириленко.