ЗСУ відбирають найкращих з бажаючих: повістки на блокпостах не видаватимуть

Повістки на блокпостах чоловікам не видаватимуть. В Україні вже немає такої потреби, оскільки вистачає добровольців.

Глава МВС Денис Монастирський розповів, що нема потреби, аби оповіщати когось на блокпостах та роздавати там повістки. Міністр сказав це в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Які категорії та облікові спеціальності зараз найбільше потрібні на фронті

Спілкуючись з нашими ЗСУ я розумію, що вони сьогодні мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих,

– сказав міністр.

Монастирський додав, що є велика кількість добровольців, які приходять до відповідних пунктів комплектування для того, щоб їх мобілізували до лав Збройних сил України.

Крім того, чиновник зауважив, що в Україні суттєво зменшилась кількість порушників комендантської години. Втім, на блок-постах продовжують вилучати з незаконного обігу зброю та затримувати підозрюваних у колабораціонізмі.

Чи потрібна в Україні додаткова мобілізація

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі додаткової мобілізації в Україні не треба. Хоча є певні організаційні питання, які перебувають на особистому контролі Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Резніков також підтверджував, що кількість особового складу у секторі оборони є достатньою. Він пояснив, що людей у ЗСУ вистачає, але потрібна зброя. Мовиться про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки та літаки.

Кого мобілізують найперше

Начальник управління персоналу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що почерговість мобілізації визначають відповідно до потреб для доукомплектування військових частин. Наразі призивають усі категорії і військові спеціальності.

Втім, найперше беруть особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби. Цих військових можуть направляти безпосередньо до бойових військових частин.

Тим часом військовозобов'язаних, які не служили, можуть призвати тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки.