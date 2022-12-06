ЗСУ відбирають найкращих з бажаючих: повістки на блокпостах не видаватимуть
Повістки на блокпостах чоловікам не видаватимуть. В Україні вже немає такої потреби, оскільки вистачає добровольців.
Глава МВС Денис Монастирський розповів, що нема потреби, аби оповіщати когось на блокпостах та роздавати там повістки. Міністр сказав це в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
До речі Які категорії та облікові спеціальності зараз найбільше потрібні на фронті
Спілкуючись з нашими ЗСУ я розумію, що вони сьогодні мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих,
– сказав міністр.
Монастирський додав, що є велика кількість добровольців, які приходять до відповідних пунктів комплектування для того, щоб їх мобілізували до лав Збройних сил України.
Крім того, чиновник зауважив, що в Україні суттєво зменшилась кількість порушників комендантської години. Втім, на блок-постах продовжують вилучати з незаконного обігу зброю та затримувати підозрюваних у колабораціонізмі.
Чи потрібна в Україні додаткова мобілізація
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі додаткової мобілізації в Україні не треба. Хоча є певні організаційні питання, які перебувають на особистому контролі Верховного Головнокомандувача ЗСУ.
Резніков також підтверджував, що кількість особового складу у секторі оборони є достатньою. Він пояснив, що людей у ЗСУ вистачає, але потрібна зброя. Мовиться про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки та літаки.Зверніть увагу! Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів. Уряд вніс зміни до постанови "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації". Таким чином відстрочку від призову на службу в армії подовжать на 2 місяці.
Кого мобілізують найперше
- Начальник управління персоналу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що почерговість мобілізації визначають відповідно до потреб для доукомплектування військових частин. Наразі призивають усі категорії і військові спеціальності.
- Втім, найперше беруть особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби. Цих військових можуть направляти безпосередньо до бойових військових частин.
- Тим часом військовозобов'язаних, які не служили, можуть призвати тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки.