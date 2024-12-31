Росіяни тиснуть на відразу 4 ключових напрямки, там десятки боєзіткнень

Згідно з останнім оновленням, на фронті станом на вечір 30 грудня відбулося 153 бойових зіткнення. Найгарячішою ситуація зберігається на щонайменше 4 ключових ділянках бойових дій.

Йдеться про Покровський, Курахівський, Лиманський та Времівський напрямки, на кожному з них відбулися десятки боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбулося на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Липців. Попередньо, сьогодні там знешкодили 43 окупанти, знищили танк, артилерійську систему, протитанковий засіб, три автомобілі, 18 БпЛА та два засоби зв’язку противника, також значно пошкодили артсистему та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. На даний час тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів. Досі точиться шість боєзіткнень, решту – наші воїни зупинили.

Ворог наступає у напрямку Тернів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог один раз протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Білогорівка, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в десять бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили три атаки. Вісім боєзіткнень тривають досі.

На Покровському напрямку ворог 39 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка, 31 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Вісім атак тривають.



На цьому напрямку знешкодили 452 окупанти, 190 з них – безповоротно. Знищено бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки, автоматичний гранатомет окупантів, п’ять засобів зв’язку та два засоби РЕБ, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки.

Ворог штурмує біля Шевченко: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового. На даний час українські воїни відбили 13 атак, п’ять боєзіткнень досі триває.

Противник тисне біля населеного пункту Курахове: дивіться на карті

На Времівському напрямку наші війська відбивали атаки противника поблизу Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки – 11 атак відбито, п’ять триває.

Росіяни зосередили зусилля біля Времівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорватися в напрямку Новоандріївки, зазнав втрат та відступив.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час українські захисники відбили 17 атак загарбників.