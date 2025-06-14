ЗСУ відновили контроль над Андріївкою на Сумщині, – Зеленський

На Сумському напрямку тривають запеклі бої. ЗСУ вдалося відновити контроль над Андріївкою.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Що зараз відбувається на Сумщині

За словами Зеленського, росіяни зосередили 53 тисячі військових на Сумському напрямку. Він зазначив, що бої тривають вздовж кордону. Зараз ворога вдалося зупинити. Максимальна глибина боїв складає 7 кілометрів від кордону.

Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка… Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль,

– вказав президент.

Де розташована Андріївка: дивіться на карті

До слова, WP пише, що російська армія просунулася на відстань у 19 кілометрів від Сум. За словами заступника мера Сум Артема Кузнєцова, "обстріли не припиняють". Він додав, що якщо лінія фронту наблизиться до Сум на відстань близько 9 – 14 кілометрів, місто почне тероризувати артилерія.

За словами українських військових, які воюють в Сумській області, російські війська наближаються до ключового логістичного міста Юнаківка, що за 24 кілометри від Сум, там точаться бої.