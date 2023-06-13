ЗСУ вирівнюють фронт, а у ворога мінус ще один топгенерал: фронтове зведення від Світана

Сили оборони України впевнено просуваються та деокупують наші території. Вони ефективно працюють над вирівненням лінії фронту. Водночас російські загарбники продовжують зазнавати втрат.

Ба більше, гинуть не лише пересічні російські вояки, а і їхнє командування. А це неабияк впливає на ситуацію на фронті. Як саме – пояснив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан у своєму щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі.

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ЗСУ вирівнюють фронт

Місто-фортеця Бахмут втратив значення для росіян після того, як ЗСУ "зрізали" Ізюмський виступ та прибрали вороже угруповання над Слов'янськом. Відтак, не залишилося жодного сенсу окупантам йти у бік Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Цей рух став "інформаційним котлом", у який Євгєній Пригожин сам загнав військо країни-агресорки.

Водночас наші бійці продовжують "зрізати" виступ під Великою Новосілкою. У такий спосіб ЗСУ зможуть вирівняти фронт. Натомість росіянам може залишитися лише відійти на висоти до Попасної.

Найімовірніше, росіяни це й робитимуть – або самі, або під нашим тиском. Однак Бахмутсько-соледарський виступ буде зрізаний як і в районі Великої Новосілки,

– припустив військовий експерт.

Крім того, ЗСУ швидко працюють над цим питанням в районі Бахмута. Проте наразі в районі Великої Новосілки наші захисники звільняють більше населених пунктів. На думку Світана, перспектив на Бахмутському напрямку більше, оскільки рух тут почали на кілька тижнів раніше.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

У росіян провисають фланги

Світан припустив, що окупанти вже готові повністю віддати виступ у районі Великої Новосілки, бо розуміють, що у них немає вибору. Так, західний та східний фланги ворога вже провисають. А далі загарбники можуть ховатися у Старомлинівці.

"У Старомлинівці можуть йти такі ж бої, як у районі Оріхового. Наші командири поставили правильні завдання – "позрізати" виступи у районі Бахмута та Старомлинівки", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Росіяни укріпилися у Старомлинівці для того, щоб одночасно контролювати Вугледарський та Гуляйпольський напрямки. Ворог звів тут серйозну лінію оборони.

Крім того, окупанти мають укріпрайон в окупованому Токмаку. На думку військового експерта, штурмувати населений пункт буде складно, тому його можна спробувати обійти.

Мінус ще один російський генерал

На окупованих територій почастішала "бавовна". Неспокійно стало навіть у командних пунктах ворога, що розташовані на глибині. Так, ударом по одному з таких пунктів ліквідували російського генерал-майора Сєргєя Горячева. Найімовірніше, його усунули разом зі штабом.

Зараз подібних дій буде багато. Росіянам доводиться підтягувати командні штаби ближче до ліній фронту, вони потрапляють під наші системи дальнього ураження. Крім того, гарно працює розвідка,

– зазначив Світан.

Союзники нашої держави також діляться інформацією, а вони мають серйозні моніторингові групи, що можуть відстежувати рухи вищого командного складу ворога. Тож у комплексі це дає те, що ми бачимо таке потужне "мінусування" російських генералів.

Знищення військового командування руйнує військову вертикаль влади в окупаційному війську. Як наслідок, це уповільнює ухвалення рішень ворогом, адже вони не навчені вирішувати самостійно.

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