Ситуація в зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" найважча на лівобережжі Дніпра у Херсонській області та на Роботинському виступі на Запоріжжі.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповів, що на лівобережжі Дніпра на Херсонщині ЗСУ відбили протягом минулої доби 5 штурмових дій противника. З них – 4 атаки були в районі Кринок, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію

Дмитро Лиховій розповів, що на Роботинському виступі Оріхівського напрямку протягом минулої доби відбулось 7 марних штурмових дій росіян. Зокрема, на напрямку Малої Токмачки – було 4 атаки, Новоандріївки, Щербаків і Роботиного – по одній атаці.

Речник пояснив, як вихід з Кринок впливає на ситуацію на фронті.

Не можна сказати, що ситуація змінилася. Я ще раз наголошу, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра у Херсонській області, зокрема – і в районі населеного пункту Кринки,

– зауважив речник.

Він додав, що минулої доби українські військові відбили 4 штурмові дії росіян неподалік від Кринок. Ба більше, там втрат позицій не допущено.

"Якщо не триматися за назви населених пунктів, то виконувати завдання на лівобережжі Дніпра, на островах наші підрозділи продовжують", – пояснив речник.



Яка ситуація в районі Кринок: дивіться на карті

Варто зауважити, що ЗМІ 16 липня писали, що ЗСУ вийшли з Кринок. Тоді речник Дмитро Лиховій пояснював, що там ситуація не така критична, як інтерпретують деякі медіа та блогери.