ЗСУ влучили у пункт зв'язку на аеродромі Бельбек у Криму, – ЗМІ
Джерело:телеграм-канал "Кримський вітер"
У анексованому Криму 31 січня було дуже неспокійно, а окупанти бідкалися про небезпеку з неба. Зрештою стало відомо, що ЗСУ могли уразити військовий об'єкт окупантів на аеродромі Бельбек.
Мовиться про пункт зв'язку на летовищі на анексованому півострові. Журналісти уточнили, що вочевидь удар по окупованому Бельбеку наші захисники здійснили за допомогою ракети.
До теми У різних частинах Криму лунали вибухи: окупанти бідкались через масовану атаку
У Бельбеку могли вразити пункт зв'язку росіян
Російські журналісти з'ясували, що внаслідок атаки на Севастополь 31 січня, невстановлена ракета потрапила по військовому аеродрому "Бельбек". За даними джерел медійників, було атаковано пункт зв'язку військової частини 80159, який, згідно з відкритими даними, належить до аеродрому "Бельбек".
Пункт зв'язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Постраждалих, заздалегідь, немає,
– сказали журналісти.
Водночас у телеграм-каналі "Кримський вітер" зазначили, що так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв заявляв, що постраждали 12 будинків у садовому товаристві "Усть-Бельбек".
Дачі "Усть-Бельбек" розташовані близько до аеродрому "Бельбек" / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Моніторингова група каналу встановила, що ці дачі розташовані за 250 – 350 метрів від передбачуваного місця вибуху в радіолокаційному містечку на аеродромі "Бельбек".
На аеродромі "Бельбек" було гучно
- У різних частинах анексованого Криму 31 січня було доволі гучно. Так, вибухи чули в Севастополі, біля міста Саки у Євпаторійському районі та в інших населених пунктах Криму. Своєю чергою росіяни оголосили тривогу на всій території півострова та перекрили свій сумнозвісний Кримський міст.
- Очевидці також чули вибухи в районі аеродрому Бельбек. Згодом стало відомо, що в північній стороні Севастополя, орієнтовно в районі аеродрому Бельбек, спалахнула потужна пожежа.
- Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук фактично підтвердив, що саме українські сили спровокували "бавовну" на аеродромі Бельбек. Генерал наголосив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище на нині анексованому Кримському півострові.