У Чорнобаївці під Херсоном продовжується масштабна пожежа з детонацією

Зранку 9 липня воїни ЗСУ завдяки HIMARS влучили у склад боєприпасів окупантів у Чорнобаївці. Очевидці повідомляють, що там досі продовжується масштабна пожежа з детонацією снарядів.

Відповідне відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Відомо, що масштабна пожежа на складах почалася після "прильотів".

До теми Вже й Чорнобаївка їх не рятує, – Хлань розповів деталі влучання у склад боєприпасів окупантів

За його словами, в пропагандиських телеграм-канал повідомляють про те, що ЗСУ також влучили по складах у Харцизьку на Донеччині.

Водночас телеграм "ЗСУ оперативний" повідомив, що черговий склад боєкомплектів росіян у Чорнобаївці знищив HIMARS.



Знищення складів окупантів: останні новини

Відео до теми – ЗСУ вже 25 разів вдарили по окупантах у Чорнобаївці.