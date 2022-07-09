У Чорнобаївці під Херсоном продовжується масштабна пожежа з детонацією
9 липня 2022 , 20:11Читать новость на русском
Зранку 9 липня воїни ЗСУ завдяки HIMARS влучили у склад боєприпасів окупантів у Чорнобаївці. Очевидці повідомляють, що там досі продовжується масштабна пожежа з детонацією снарядів.
Відповідне відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Відомо, що масштабна пожежа на складах почалася після "прильотів".
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За його словами, в пропагандиських телеграм-канал повідомляють про те, що ЗСУ також влучили по складах у Харцизьку на Донеччині.
Водночас телеграм "ЗСУ оперативний" повідомив, що черговий склад боєкомплектів росіян у Чорнобаївці знищив HIMARS.
Знищення складів окупантів: останні новини
- Зранку 9 липня мешканці Чорнобаївки та Херсона почули вибухи. З’ясувалося, що підірвалися склади окупантів. Містяни чують, як снаряди детонують і досі.
- 8 липня неподалік Чорнобаївки теж пролунало багато вибухів. Згодом стало відомо, що українські військові вгатили по ворогові в Новій Каховці, знищивши ППО, БК та ліквідувавши кілька десятків живої сили окупантів.
- Також нещодавно біля залізничного вокзалу в тимчасово окупованому Херсоні партизани знищили склад з боєприпасами росіян. Вони записали окупантам "послання", попередивши їх про те, що "українська ніч – близько".
- Цього тижня українські військові підірвали кілька великих складів боєприпасів ворога. Зокрема, велетенський склад вибухнув в окупованому Донецьку, який ворог розмістив на території "КАМАЗ-Центру".
- А 4 липня ЗСУ влаштували справжнє фаєр-шоу в окупованому Сніжному, що за 18 кілометрів від російського кордону. Там теж злетіли у повітря російські снаряди.
Відео до теми – ЗСУ вже 25 разів вдарили по окупантах у Чорнобаївці.