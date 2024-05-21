ЗСУ показали ефектну роботу гелікоптерів: на що здатні ці потужні машини

Українська 16 авіаційна бригада продемонструвала підготовку до бою гелікоптера Мі-24ВП. Це перше з початку повномасштабного вторгнення свідчення застосування цих літальних апаратів українськими захисниками.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що попри "поважний" вік цих вертольотів – їм вже приблизно 50 років – це дуже гарні машини. Хоча їх не можливо модернізувати, вони мають дуже важливі та ефективні механізми.

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Йдеться про двоствольну автоматичну авіаційну гармату ГШ-23, яка застосовується на цих гелікоптерах.

Його екіпаж складається з 3 людей: оператора, льотчика та техніка. Проте техніків не завжди беруть у повітря, адже якщо виникають проблеми, то вони завжди гинуть, у той час, як льотчикам вдається катапультуватися.

Цих машин не багато на озброєнні в Україні. Вони використовуються в армійській авіації Сухопутних військ,

– пояснив льотчик-інструктор.

Мі-24ВП Серійне виробництво цих гелікоптерів розпочалось у 1984 році. Їхня важлива особливість – наявність рухомої гарматної установки НППУ-24 із двоствольною авіаційною гарматою ГШ-23Л. Крім того, Мі-24ВП імовірно здатний застосовувати ракети "повітря-повітря" Р-60М, які можуть нейтралізовувати повітряні цілі на малих дальностях.

Летять "в метрі над соняшниками"

Також українські льотчики продемонстрували ефектне відео з тренування вертольотів Мі-8, які летять дуже низько та здійснюють обстріл.

Вони летять, як кажуть в авіації, "в метрі над соняшниками". Це гранично мала висота – 3 – 4 метри від землі. На цій висоті жодний локатор зенітно-ракетного комплексу борт не бачить. Далі, щоб провести відстріл ракет, підіймається вертоліт і відбувається кабрування – це підйом "носа" гелікоптера. При цьому виникає певний кут стрільби і відстрілюються некеровані авіаційні ракети. Вони летять 7 – 8 кілометрів – це такий "Град", що летить",

– наголосив Роман Світан.

Мі-8 після цього уходять знову "в метрі над соняшниками", відстрілюючи теплові пастки, на точку перезаряджання. Там їх знову заряджають ракетами, заливають пальним і вони, не доходячи 7 – 8 кілометрів до лінії боєзіткнення (ворожі ПЗРК працюють на відстані 5 кілометрів), повертаються виконувати бойове завдання.

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