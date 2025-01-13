Влучання по Ростову призвело до зменшення "Шахедів" в атаках на Україну, – авіаційний експерт

Україна атакувала склад у Ростовській області, де зберігалися дрони-розвідники. Це призвело до зменшення кількості безпілотників, які атакуватимуть Україну.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, що стратегія України полягала в тому, щоб уразити об'єкти, які мають значний потенціал до детонації або можуть стати причиною пожежі. Такими об'єктами можуть бути склади з боєприпасами, спорядженням чи амуніцією, які можуть бути використані на фронті найближчим часом.

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Він додав, що удар по заводу в Ростовській області був точковим і добре спланованим.

Цей об'єкт не лише використовувався як складські приміщення, але й був задіяний у виробництві обладнання, що застосовується у військовій промисловості. Зокрема, там виготовляли засоби для класифікації матеріалів, композитні матеріали, пластики тощо,

– сказав Криволап.

Він наголосив, що саме ці компоненти мають критичне значення у створенні дронів та іншої військової техніки.

Ураження безпосередньо вплинуло на здатність оперативно виготовляти й доставляти необхідну кількість "Шахедів".

"Наприклад, сьогодні було зафіксовано більше ста таких дронів, оснащених імітаторами, які атакували різні цілі. У найближчі кілька днів очікується зменшення кількості атак приблизно на 20 – 25%, оскільки логістика не дозволить швидко відновити виробництво та постачання", – підсумував Костянтин Криволап.