У Придністров'ї дуже багато зброї: звільненням Зміїного ЗСУ врятували Молдову, – експерт

російські окупанти захопили острів Зміїний, щоб використати його як плацдарм для подальшого просування. Звільнивши його, наші військові фактично врятували Молдову від російського вторгнення.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Притула. Він зазначив, що росіяни хотіли після Зміїного піти на Білгород-Дністровський, Татарбунарський та інші райони України, які перебувають за Дністровським лиманом.

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ЗСУ зруйнували мрію путіна про відновлення срср

Там Придністров'я, яке по суті є форпостом росії. Там перебуває дуже велика кількість зброї. Вся зброя, яка була у груп радянських військ у Європі. Коли союз окупував країни Східної Європи, то у Чехословаччині, Німеччині, Угорщині, Польщі була велика кількість зброї радянських військ,

– розповів Притула.

Уся ця зброя досі зберігається на складах у Придністров'ї. Крім того, на території невизнаної республіки є значна кількість війська – 5 тисяч армійців та 30 тисяч мобілізаційного потенціалу.

Тому, якби Збройні Сили України не підбили крейсер "Москва" й не вигнали росіян з острова Зміїний, то путінські солдати пішли б на Молдову. Адже, за словами Притули, владімір путін мріє про відновлення радянського союзу й робить все, щоб здійснити свої божевільні ідеї.

Але це у нього не вийшло. Немає ні Зміїного (під окупацією – 24 канал), немає крейсера "Москва". Тому ми фактично врятували Молдову станом на сьогодні,

– наголосив фахівець.

Чому окупанти далі обстрілюють Зміїний

Притула вважає, що є кілька ймовірних пояснень того, чому росіяни продовжують нищити свою ж техніку на острові. По-перше, ворог може думати, що на Зміїний зайшли ЗСУ, що не має ніякого сенсу. По-друге, окупанти хочуть показати, що мають вогневий контроль над островом.

Нагадаємо, 30 червня, після кількох вогненних ударів по Зміїному, російські військові покинули український острів. Невдовзі там замайорів наш прапор.

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