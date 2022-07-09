Жителів Херсонщини закликають готувати укриття, аби "пережити наступ ЗСУ"

Наші герої роблять все можливе для того, щоб звільнити Україну від загарбників. Ворог будує оборону та хоче прикриватися мирними людьми.

На Півдні російські окупанти вже й думати забули про будь-які наступальні дії. Вони турбуються лише про укріплення рубежів та зайняття позицій поміж будинками мирних мешканців, де планують ховатися від нашої влучної артилерії.

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Мешканцям області потрібно виїхати

Через підлість російських окупантів під час контрнаступу ЗСУ може виникнути небезпека й для мирних українців. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Він закликав мешканців області або виїжджати до інших регіонів, або шукати укриття, нести до нього воду та їжу та готуватися до активних бойових дій.

Хто ніяк не може виїхати – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ. Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна,

– сказав Соболевський.

Також він додав, що ЗСУ на Херсонщині мають все більший успіх, тому повна деокупація області – це лише питання часу.

Нагадаємо, окупанти спробували створити "поліцію" з місцевих зрадників та колаборантів, але не змогли набрати достатньої кількості людей.

Війна росії з Україною: останні події

На вулицях Миколаєва з'явилися білборди з партизанами. Вони яскраво натякають на те, що опір в Херсоні та області продовжується, а учасники руху спротиву бачать все та кожного, тому жодному зраднику чи колаборанту не вдасться уникнути відповідальності за скоєні злочини.

російські окупанти знову намагалися йти в штурм на багатьох напрямках, але наші воїни не просто дали ворогу відсіч, а змусили розбігатися по кущах. Втім, врятуватися втечею змогли не всі окупанти – втрати ворога знову оновилися.

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