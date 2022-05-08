ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запоріжжі, – ОВА

На Запорізькому напрямку противник не проводив активних бойових дій. Натомість успішні контрнаступальні дії здійснюють наші військовослужбовці.

Про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області, пише обласна військова адміністрація регіону. Так, лише минулої доби завдяки умілим діям ЗСУ було вбито 142 окупантів, ще 183 – поранено.

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Зазнали втрат загарбники і в техніці. За добу було знищено 4 танки, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", дві 122-міліметрові самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика", один 120-міліметровий міномет, 14 бойових броньованих машин, одна з яких – БММ "Тигр". Також відомо, що наші захисники збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Водночас мешканців тимчасово окупованих населених пунктів попереджають про можливі провокації на 9 травня.

, у Запоріжжі запровадили подовжену комендантську годину . Вона триватиме з 19:00 неділі, 8 травня до 5:00 вівторка, 10 травня. Міська влада нагадала, що дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

Ситуація в Запорізькій області: зведення за 8 травня

Речник додає, що за минулу ніч через порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 31 особу, серед яких 29 чоловік та 2 жінки. Також за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп‘яніння затримано водія, у якого вилучено транспортний засіб.

Втрати ворога Запоріжжі: коротко

Останніми днями російські окупанти не проводять активних наступальних дій на Запорізькому напрямку. Утім, ворог продовжує відкривати вогонь, щоб обмежити рух українських військ.

7 травня ЗСУ завдали потужного удару поблизу населеного пункту Пологи. За результатами бою, загарбники втратили частину озброєння й техніки та були змушені покинути свої позиції.

Повідомляється, що росіяни зазнали значних втрат. Приміром, у тимчасово окупованому населеному пункті Бурчак, що на Запоріжжі, виявили 100 поранених загарбників.

Також Збройні Сили України збили ворожий безпілотник "Орлан-10". У цьому нашим захисникам допоміг зенітно-ракетний комплекс "Оса".

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