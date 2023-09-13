ЗСУ мають просування у Кліщіївці, що на півдні від Бахмута: яка там зараз ситуація
13 вересня 2023, 15:54Читать новость на русском
Потужний контрнаступ Збройних Сил України триває. У наших захисників є просування у Кліщіївці.
Кліщіївка – розташована на півдні від Бахмуту. Там тривають бойові дії. Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода, інформує 24 Канал.
До теми ЗСУ наступають і щодня мають певні успіхи в районі Кліщіївки, – Маляр
У ЗСУ є просування у Кліщіївці
За словами Євлаша, у ЗСУ є просування у Кліщіївці, що на півдні від Бахмуту. Однак ще зарано говорити про те, що наші бійці повністю закінчили там операцію.
Там тривають бойові дії. Окрім цього, маємо успіхи у напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка,
– підкреслив керівник пресслужби Східного угруповання військ.
Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини
- Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
- На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.
- Унаслідок штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, мали частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Тривають важкі бої.