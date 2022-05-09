ЗСУ за добу знищили 10 повітряних цілей, серед яких і 3 крилаті ракети

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії як на суші, так і в повітрі. Так, ЗСУ вдалося знищити за минулу добу 10 повітряних цілей, серед яких – 3 крилаті ракети.

Про це розповіли у командуванні Повітряних Сил. В актуальному зведенні йдеться про те, що наші військові за минулу добу, 8 травня, знищили 10 повітряних цілей російських військових.

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Три крилаті ракети вдалося "приземлити"

Так, Повітряні Сили ЗСУ зуміли знищити за минулу добу 5 безпілотників – 4 "Орлан-10", а також один "Форпост". Також вони "приземлили" три крилаті ракети, випущені ворогом.

Зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ також посприяли тому, щоб у Росії було менше можливостей воювати проти України. Вони знищили ще два БпЛА "Орлан-10".

Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках,

– наголошують у командуванні ПСУ.

Актуальні втрати ворога

В актуальному зведенні від Генштабу повідомили, що російські загарбники недорахуються 25 500 своїх військових. Також в окупантів стало на 1 130 танків і 2 741 бойову броньовану машину менше.

Вдалося нашим військовим знищити 509 артилерійських систем і 86 одиниць засобів протиповітряної оборони. Що стосується реактивних систем залпового вогню, то їх в оснащенні окупантів стало на 179 менше. Не підіймуться у небо 199 літаків, 156 гелікоптерів і 92 крилаті ракети, а на воду не стануть 12 кораблів і катерів.

На 1 961 одиницю менше у ворогів стало й автомобільної техніки та автоцистерн. Спеціальної техніки вдалося знищити 39 одиниць.

Наступають на одні і ті ж граблі

Особливої уваги заслуговує цей російський танк. У ЗСУ показали, як ворожа машина двічі наїхала на міну. Ролик, який виклали у мережі наші військові, показує всю недолугість та наполегливість окупантів. Особливо у тому, що стосується бажання перетворитися на чорнозем в Україні.

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