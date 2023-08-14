Просуватися дуже складно, – у Міноборони розповіли, скільки території звільнили біля Бахмута
Російські військові намагаються зупинити наступ українських сил на Бахмутському напрямку. Ворог прагне відновити втрачене положення.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповів, що за минулий тиждень на Бахмутському напрямку українськими військами звільнено 3 квадратних кілометри, пише 24 Канал.
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Основні бої точилися біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки
У цілому на південному фланзі Бахмутського напрямку, як повідомила Маляр, вже звільнено 40 квадратних кілометрів.
Там теж дуже складно просуватися. І за цими словами "просунулися на стільки-то квадратних кілометрів, стільки-то звільнено" насправді стоїть дуже потужна і відважна робота наших оборонців на всіх рівнях,
– зазначила заступниця міністра.
Вона додала, що мовиться про тактичну, оперативну й стратегічну роботу. За словами Маляр, штаби на Бахмутському напрямку цілодобово працюють та приймають рішення.
Водночас ворог протягом тижня намагався повернути втрачені позиції у районах західніше Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Маляр зазначила, що там і точилися основні бої минулого тижня.
Що ще Маляр розповіла про ситуацію на фронті
- Заступниця міністра оборони повідомила, що наші воїни мали успіх в районі Урожайного та Старомайорського.
- Водночас епіцентром бойових дій залишається Схід, який ворог визначив основним напрямком свого наступу. Маляр заявила про серйозну ситуацію на Куп'янському та Лиманському напрямках, де активізувалися окупанти.
- Наступом на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни намагаються відволікти українські сили, які наступають під Бахмутом.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулось 33 бойові зіткнення. Окупанти намагаються відновити втрачене положення на напрямках наступу ЗСУ.