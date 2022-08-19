ЗСУ забезпечать "святковий салют", – Хлань про анонсоване відкриття Антонівського мосту

Наші захисники неодноразово наносили ударів по Антонівському мосту у Херсоні, внаслідок одного із влучань – він вийшов з ладу. Російські окупанти анонсували "урочисте відкриття Антоніського мосту", який вони попередньо підлатали.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТрО та депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він також зазначив, що окупанти вкрали залізо із судно-будівельного заводу і таким чином намагались перекрити дірки у мості.

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Я гадаю, що ЗСУ обов’язково організують святковий салют із нагоди такого помпезного відкриття,

– переконаний Хлань.

За словами Хланя, на Антонівському мосту, за допомогою вкраденого заліза, окупанти перекрили дірки, які там були внаслідок влучання снарядів.

"Такий ремонт може дозволити пересування вантажного транспорту, щоправда, міст все одно не функціонуватиме на 100 %", – розповідає він.

Українські захисники вдарили по Каховському мосту

Українська авіація 18 серпня завдала 4 ударів по скупченнях ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах. Окрім цього, бійці ракетно-артилерійських підрозділів виконали понад 200 вогневих завдань.

Наразі підтверджені втрати окупантів становлять:

73 загарбники,

3 танки,

4 пускові установки та 1 радіолокаційна станція до ЗРК С-300,

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

1 склад боєприпасів.

Наразі остаточні втрати росіян встановлюють.

Загальні втрати росії в Україні

Від самого початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія зазнає нищівних втрат. Станом на ранок 18 серпня наші захисники ліквідували 44,3 тисячі загарбників. За інформацією Генштабу ЗСУ, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на території тимчасово окупованої Херсонщини: дивіться відео