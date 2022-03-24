ЗСУ захопили декілька російських БМП-3: нове відео з трофеями

Вже місяць українські захисники демонструють перевагу над російськими військами, захоплюючи все більше ворожої техніки. Так, сьогодні, 24 березня, наші солдати отримали декілька нових бойових машин піхоти.

Повідомляється, що новий трофей вибороли військові з оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вони пообіцяли, що невдовзі ворожа техніка почне стріляти в колишніх власників.

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Як оперативно-тактичне угруповання "Схід" планує використати ворожу техніку

На відео видно 2 одиниці захопленої техніки. Збройні Сили України планують використати їх у боях із російськими окупантами.

Продовжується кампанія із забезпечення Збройних Сил України трофейною технікою російської армії. Декілька захоплених у бою БМП-3 рашистів незабаром будуть знищувати своїх попередніх власників!

– написали на своїй сторінці представники оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Нагадаємо, що це далеко не перший БМП-3, захоплений чи знищений українськими військами.

22 березня в районі ОТУ "Схід" українські воїни захопили низку ворожої техніки, зокрема, 3 ворожі БМП-3.

15 березня на Луганщині один із підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

знищив 3 російські танки та одну бойову машину піхоти. Разом із технікою згорів екіпаж.

знищив 3 російські танки та одну бойову машину піхоти. Разом із технікою згорів екіпаж. 14 березня українські захисники з сухопутних військ розгромили російську БМП-3 (бойову машину піхоти). Після удару нашої артилерії вона розлетілася на частини.

ЗСУ в бою захопили декілька російських БМП-3: дивіться відео