ЗСУ захопили вже понад тисячу одиниць російської техніки, – дослідники

Українські герої не лише успішно ліквідовують тисячі російських окупантів. Наші захисники завдяки своїй майстерності поповнюють свій арсенал бойових машин.

Українським героям вдалося суттєво скоротити парк бойових машин армії окупантів. Багато машин вдалося захопити як трофей, і тепер вони служать ЗСУ.

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Захоплення техніки окупантів

Дослідники з порталу Oryx повідомили, що з початку війни ЗСУ зуміли захопити понад тисячу одиниць бойової техніки та автомобілів ворога. Вони опираються на підтверджені за допомогою фото та відео дані.

З початку свого підлого наступу на Україну росіяни загалом втратили 2693 одиниці техніки. 1413 знищили ЗСУ, 39 наші герої пошкодили. 236 одиниць техніки та автомобілів окупанти покинули, а 1005 ЗСУ захопили у боях.

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