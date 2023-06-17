Ми це вже бачили: як ЗСУ долатимуть оборону росіян на межі Запорізької та Донецької областей

Збройні Сили України ведуть бої щодо захоплення першої лінії оборони противника. Наразі запеклі бої з окупантами тривають на межі Запорізької та Донецької областей.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриймо небо України" Ігор Романенко. Він додав, що за 9 місяців противник побудував щільну систему оборони.

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Бої значно запекліші

Українські бійці просуваються й захоплюють ділянки першої лінії оборони. Водночас з другої лінії окупанти завдають артилерійські та авіаційні удари й застосовують протитанкові засоби.

Російська армія побудувала систему оборони на глибину приблизно 30 кілометрів. Відповідно, якщо відбувається просування 5/7 з нашого боку, то це перші лінії оборони, а далі оборона ворога ще міцніша.

"Ми таке бачили під час бойових дій на правому березі Херсона, але тоді українські та російські сили були значно менші. Тому нинішні бої на межі Запорізької та Донецької областей запекліші", – сказав генерал-лейтенант.

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Каскадний обвал та проблеми з резервами

Романенко припустив, що може статися каскадний обвал лінії оборони росіян. У такому разі ЗСУ на окремих напрямках повинні пробити 30 кілометрів оборони ворога, вийти на оперативну глибину й завезти свої резерви.

Поки що це не відбувається. Військово-політичне керівництво України вивчає та оцінює ситуацію на сході та півдні,

– зазначив Романенко.

Російська армія має проблеми з резервами, тому вимушена знімати свої сили з інших напрямків, аби підсилитися на Запорізькому та Бахмутському.

Західні аналітики й експерти підтверджують, що під час наступальних дій в ЗСУ залишається до 90% резервів, водночас у противника – менше половини.

"Можливо, це тактичний хід. Адже росіяни не тільки готували систему оборони на південному напрямку, але й сформували корпус, дві дивізії й полк морської піхоти в цілому до 60 тисяч військовослужбовців для ведення оборони", – підсумував військовий експерт.

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