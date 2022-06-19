ЗСУ на Запоріжжі добряче понищили окупантів: понад 30 загиблих і 40 поранених

Українські оборонці продовжують показувати російським окупантам, які прийшли на нашу територію, що насправді їхнє місце – в землі. За останню добу вони знищили 250 ворогів.

Так, лише на Запоріжжі ліквідували понад 30 представників ворожої армії, а ще більш як 40 поранили. Такі дані за добу 18 червня 2022 року.

До теми Ще 250 знищених окупантів і вертоліт: втрати ворога на 19 червня

Усього протягом минулої доби у Запорізькій області наші воїни знищили:

особового складу – 31 особу;

43 окупантів поранили;

2 танки;

1 БМП;

1 ББМ "Тигр";

1 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град";

3 штуки автомобільної техніки;

2 міномети М120.

Зауважимо, що цифри приблизні, адже достеменно підрахувати знищених окупантів і їхню техніку неможливо в зоні ведення активних бойових дій.

У Генштабі повідомляли, що ворог найбільше втрат зазнав саме на Запорізькому та на Бахмутському напрямках.

Що зараз діється на Запоріжжі

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух розповів, що на території області окупанти залякують місцеве населення смертною карою. При цьому українські партизани на Запоріжжі здаватися не збираються й продовжують чинити опір.

Тим часом українські захисники продовжують давати відсіч ворогу та відвойовувати наші землі. У Запорізькій та Херсонській областях ЗСУ впевнено рухаються у бік тимчасово окупованих територій та відсувають лінію зіткнення. На Херсонщині українській військові перебувають вже на 10 – 15-кілометровій відстані від обласного центру, а на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів.

17 червня нашим військовим вдалось запобігти черговій ракетній атаці ворогу. Цього разу сили ППО успішно збили російську ракету над Запоріжжям.

Водночас окупанти почали переміщатися та збільшили кількість техніки в регіоні.

Станом на 19 червня ЗСУ ліквідували вже 33 600 загарбників

Втрати ворога у техніці:

танків – 1 468 (+3),

бойових броньованих машин – 3 577 (+4),

артилерійських систем – 745 (+6),

РСЗВ – 235 (+2),

засобів ППО – 98 (+0),

літаків – 216 (+0),

гелікоптерів – 181 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),

крилатих ракет – 130 (+1),

кораблів / катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10),

спеціальної техніки – 55 (+0).

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