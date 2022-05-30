ЗСУ застерігають: пляжний відпочинок дратує ворога, який не гребує атаками на групи мирних людей
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Збройні Сили України попередили, що пляжний відпочинок є дратівливим моментом для ворога. Адже російські окупанти мають звичку гатити по групах мирних людях.
Попередили про те, про що про безпеку треба дбати не тільки у повітрі, а й на узбережжі. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Зауважте Ворог посилює оборону, ЗСУ ж продовжують наступальні дії: що відбувалося на Півдні 29 травня
Людей попередили про небезпеку мін в морі
Оперативне командування "Південь" пояснило, що не варто нехтувати попередженнями про небезпеку як у повітрі, так і вздовж узбережжя. Адже наші сили оборони вжили заходів із недопущення висадки десанту, а ворог – замінував море.
Після шторму імовірні випадки відриву якірних мін і викиду їх на узбережжя. У зв'язку із цим – пляжний відпочинок – не тільки небезпечний, а ще й дратівливий момент для ворога, який не зважаючи на закони і правила війни, не гребує атаками на скупчення мирних громадян,
– мовиться у повідомленні.
Також людей закликали бути пильними й уважними як до навколишнього середовища, так і до інформаційного поля.
"Не дозволяйте дезорієнтувати себе недостовірними даними", – повідомили в ОК "Південь".
Росіяни продовжують тримати Україну під прицілом ракетного удару
В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує тримати під прицілом ракетного удару територію України,
– повідомило командування.
Також додали, – попри заявлені ініціативи щодо організації гуманітарних коридорів для поновлення судноплавства, окупанти не здійснюють заходи щодо розмінування моря. Українська сторона пригадала – це зайвий раз підкреслює фальшивість проголошених ворогом намірів.Зверніть увагу! Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що окупанти на початку березня замінували Чорне море. Вороги залишили у морі орієнтовно 400 – 600 мін. Братчук попередив, що є ризик висадження ворожого десанту. Тому пояснив людям – пересуватись пляжами та узбережжями Одещини – небезпечно.
Коротко про ситуацію на Півдні України
- 29 травня в ОК "Південь" заявили, що росіяни посилюють оборону, натомість ЗСУ продовжують наступальні дії. Зокрема ворог підтягував резерви та облаштовував оборонні рубежі на Херсонщині. Неподалік від самого Херсону вивантажував техніку.
- Збройні Сили України на Півдні ліквідувати 67 одиниць особового складу окупантів. Також знищили 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 3 одиниці броньованої техніки, а також 13 військових автомобілів.
- Ба більше, наші бійці знешкодили пункт управління безпілотними розвідниками й командний пункт одного з підрозділів.
- 29 травня в американському Інституті вивчення війни пояснили, ймовірно, – контратака ЗСУ на Півдні мала на меті зірвати спроби Росії зміцнити оборону.
Дивіться також – депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що ЗСУ йдуть в наступ на Херсонщині: відео