ЗСУ застерігають: пляжний відпочинок дратує ворога, який не гребує атаками на групи мирних людей

Збройні Сили України попередили, що пляжний відпочинок є дратівливим моментом для ворога. Адже російські окупанти мають звичку гатити по групах мирних людях.

Попередили про те, про що про безпеку треба дбати не тільки у повітрі, а й на узбережжі. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зауважте Ворог посилює оборону, ЗСУ ж продовжують наступальні дії: що відбувалося на Півдні 29 травня

Людей попередили про небезпеку мін в морі

Оперативне командування "Південь" пояснило, що не варто нехтувати попередженнями про небезпеку як у повітрі, так і вздовж узбережжя. Адже наші сили оборони вжили заходів із недопущення висадки десанту, а ворог – замінував море.

Після шторму імовірні випадки відриву якірних мін і викиду їх на узбережжя. У зв'язку із цим – пляжний відпочинок – не тільки небезпечний, а ще й дратівливий момент для ворога, який не зважаючи на закони і правила війни, не гребує атаками на скупчення мирних громадян,

– мовиться у повідомленні.

Також людей закликали бути пильними й уважними як до навколишнього середовища, так і до інформаційного поля.

"Не дозволяйте дезорієнтувати себе недостовірними даними", – повідомили в ОК "Південь".

Росіяни продовжують тримати Україну під прицілом ракетного удару

В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує тримати під прицілом ракетного удару територію України,

– повідомило командування.

Також додали, – попри заявлені ініціативи щодо організації гуманітарних коридорів для поновлення судноплавства, окупанти не здійснюють заходи щодо розмінування моря. Українська сторона пригадала – це зайвий раз підкреслює фальшивість проголошених ворогом намірів.

Коротко про ситуацію на Півдні України

29 травня в ОК "Південь" заявили, що росіяни посилюють оборону, натомість ЗСУ продовжують наступальні дії. Зокрема ворог підтягував резерви та облаштовував оборонні рубежі на Херсонщині. Неподалік від самого Херсону вивантажував техніку.

Збройні Сили України на Півдні ліквідувати 67 одиниць особового складу окупантів. Також знищили 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 3 одиниці броньованої техніки, а також 13 військових автомобілів.

Ба більше, наші бійці знешкодили пункт управління безпілотними розвідниками й командний пункт одного з підрозділів.

29 травня в американському Інституті вивчення війни пояснили, ймовірно, – контратака ЗСУ на Півдні мала на меті зірвати спроби Росії зміцнити оборону.

Дивіться також – депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що ЗСУ йдуть в наступ на Херсонщині: відео