СБУ затримала російського "крота" в ЗСУ: хотів "злити" напрямки наступу та переміщення техніки
14 червня 2023, 14:51Читать новость на русском
Джерело:СБУ
СБУ затримала зрадника у лавах Збройних Сил України, який працював на Росію. Його завербувала російська воєнна розвідка.
Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію у Дніпропетровській області. Під час операції слідчі викрили ще одного агента головного управління генштабу ЗС Росії.
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Що відомо про ворожого агента в лавах ЗСУ
Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.
Слідство встановило, що наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою ворожих спецслужб, чоловік збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.
Виявилось, що фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з росіянами через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі й потрапила у поле зору гру. Згодом зрадника вивели на прямий "зв'язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації вони використовували месенджер Телеграм.
Перед контрнаступом він отримав "термінове" завдання
Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Крім цього, зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень, а ще намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.
Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.
Яке покарання загрожує "кроту"
Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Якщо його провину доведуть в суді, зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.