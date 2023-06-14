СБУ затримала російського "крота" в ЗСУ: хотів "злити" напрямки наступу та переміщення техніки

СБУ затримала зрадника у лавах Збройних Сил України, який працював на Росію. Його завербувала російська воєнна розвідка.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію у Дніпропетровській області. Під час операції слідчі викрили ще одного агента головного управління генштабу ЗС Росії.

Що відомо про ворожого агента в лавах ЗСУ

Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

Слідство встановило, що наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою ворожих спецслужб, чоловік збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

Виявилось, що фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з росіянами через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі й потрапила у поле зору гру. Згодом зрадника вивели на прямий "зв'язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації вони використовували месенджер Телеграм.

Перед контрнаступом він отримав "термінове" завдання

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Крім цього, зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень, а ще намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

Яке покарання загрожує "кроту"

Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Якщо його провину доведуть в суді, зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.