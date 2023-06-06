Кадирівці вже "здулися": на Таврійському напрямку очікується чергова їхня ротація

Українська армія продовжує активно знищувати російських окупантів на наших теренах. На південному напрямку підрозділи кадирівців зазнали важкої поразки і тепер змушені повернутись у рідні краї.

Про це 24 Каналу повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, найближчим часом кадирівці мають відправитись на так звану "планову" ротацію, після того як отримали на горіхи від наших захисників.

Дивіться також Найближчими днями ви побачите вражаючу демонстрацію сили з боку України, – сенатор Грем

Особливо дісталось кадирівським спецназівцям

Він наголосив, що кадирівці отримали кілька болючих ударів від Збройних Сил України. Бійці однієї з українських бригад, яка тримає оборону на цьому напрямку, стверджують, що особливо сильно дісталось підрозділам 78-го моторизованого полку спецпризначення "Сєвєр-Ахмат".

"Кадирівці йдуть в атаку лише за підтримки важкої техніки, навіть якщо це стара радянська техніка, яку зняли зі зберігання. За останній період їм завдали кілька вогневих уражень і тепер можна констатувати, що вони здулись", – заявив Шершень.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку також розповів, що у росіян немає проблем з озброєнням. Якщо подивитись зведення нашого Генштабу, то щодня ЗСУ знищують кілька десятків одиниць техніки та артилерії ворога, але у росіян ще достатньо запасів.

Яка ситуація на фронті