Результати дуже "смачні", – Гуменюк про відпрацювання ЗСУ на Півдні

В ніч проти 27 грудня Сили оборони завдали потужного удару по окупантах, які розташовані на Лівому березі Дніпра, на тимчасово захопленій росіянами Херсонщині.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що наразі не може розголошувати результатів відпрацювань, але вони суттєві.

Увага Ворог продовжує терор, – Гуменюк розповіла про ситуацію на звільнених територіях Півдня

Ворог маневрує. Вони побоюються нашої відповіді, вони її відчувають. Вона досить суттєва. Наразі ми не можемо звітувати про результати, але вони дуже "смачні" ви їх скоро почуєте. Цієї ночі було відпрацювання. І це вже не "бойові комарі", це вже суттєвіше,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Актуально про ситуацію на Півдні

Сили оборони продовжують відтісняти окупантів на Півдні. Окупанти почали потрохи відводити позиції із Запорізької області та підсилюватись південніше. З Токмака росіяни перекидають частину військ до Мелітополя в очікуванні наступу ЗСУ.

Щодо Херсонщини, то ворог все ще тероризує місцеве населення – обстрілюють не лише звільнені території, а й ті, які навіть не були під окупацією.

Нагадаємо, що внаслідок цинічного обстрілу центра Херсона напередодні Різдва, 24 грудня, загинуло 11 людей.