"Більше їх лікувати не будуть": ЗСУ вдарили по VIP-шпиталю для кадирівців

На Луганщині окупанти облаштували шпиталь у профілакторії машинобудівного заводу. Цікаво, що у ньому мали право лікуватися лише кадирівці.

Партію "бавовни" до шпиталю в окупованій Кадіївці привезли 21 січня. Тепер там лікуватися ніхто не буде.

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ЗСУ завдали потужного удару

Як зазначають, наші захисники ударили по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.

Місце розташування шпиталю кадирівців / Фото СтратКом ЗСУ

Наразі невідомо, скільки кадирівців наші бійці вилікували від життя.

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