"Більше їх лікувати не будуть": ЗСУ вдарили по VIP-шпиталю для кадирівців
22 січня 2023, 13:32Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
На Луганщині окупанти облаштували шпиталь у профілакторії машинобудівного заводу. Цікаво, що у ньому мали право лікуватися лише кадирівці.
Партію "бавовни" до шпиталю в окупованій Кадіївці привезли 21 січня. Тепер там лікуватися ніхто не буде.
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ЗСУ завдали потужного удару
Як зазначають, наші захисники ударили по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.
Наразі невідомо, скільки кадирівців наші бійці вилікували від життя.
Окупанти зазнають невдач біля Кремінної
- Британська розвідка доповіла, що останніми днями найзапекліші бої точилися на трьох ділянках фронту. Зокрема, поблизу Кремінної наші бійці досягли певних результатів й успішно відбили контратаку росіян.
- Сергій Гайдай зазначив, що лінія фронту вже наближається до Кремінної. Росіяни кидають в атаку зеківську армію, яка мусить пробиратися через мінні поля.
- В районі міста Кремінна українські розвідники вдало підсмажили позиції окупантів. Як зазначають, воїни ССО натрапили на російських окупантів під час проведення спеціальної розвідки в районі Кремінної. Бійці спецпідрозділу відразу прийняли рішення вступити в бій. У результаті бою наші захисники завдали вогневого ураження російським окупантам.