ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російської техніки в районі Нової Каховки
17 червня 2022 , 09:05Читать новость на русском
Джерело:ОК "Південь"
Українські військові вгатили по ворожому скупченню на Півдні. Вони завдали ракетного удару блія Нової Каховки.
За добу 16 червня українська авіація тричі вдарила гелікоптерами й літаками по скупченню ворога в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
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По пункту управління та скупченню ворожої техніки в районі Нової Каховки ми завдали ракетного удару,
– пише ОК "Південь".