ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російської техніки в районі Нової Каховки

Українські військові вгатили по ворожому скупченню на Півдні. Вони завдали ракетного удару блія Нової Каховки.

За добу 16 червня українська авіація тричі вдарила гелікоптерами й літаками по скупченню ворога в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Зверніть увагу ЗСУ відбили штурм біля Золотого, ракетний удар по Миколаєву: основне за 114 день війни

По пункту управління та скупченню ворожої техніки в районі Нової Каховки ми завдали ракетного удару,

– пише ОК "Південь".